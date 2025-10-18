横浜FCvs名古屋 スタメン発表
[10.18 J1第34節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 70 細井響
MF 76 山田康太
MF 91 ルキアン
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 48 新保海鈴
MF 23 窪田稜
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 7 鈴木武蔵
FW 15 伊藤翔
監督
三浦文丈
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 10 マテウス・カストロ
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 55 徳元悠平
FW 22 木村勇大
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 11 山岸祐也
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
