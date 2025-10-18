[10.18 J1第34節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 22 岩武克弥

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 70 細井響

MF 76 山田康太

MF 91 ルキアン

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 21 市川暉記

DF 16 伊藤槙人

DF 48 新保海鈴

MF 23 窪田稜

MF 34 小倉陽太

MF 39 遠藤貴成

MF 90 アダイウトン

FW 7 鈴木武蔵

FW 15 伊藤翔

監督

三浦文丈

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 70 原輝綺

MF 2 野上結貴

MF 7 和泉竜司

MF 10 マテウス・カストロ

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 55 徳元悠平

FW 22 木村勇大

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 6 河面旺成

DF 20 三國ケネディエブス

DF 44 森壮一朗

MF 26 加藤玄

MF 33 菊地泰智

FW 11 山岸祐也

FW 18 永井謙佑

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太