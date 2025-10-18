[10.18 J1第34節](U等々力)

※14:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 98 山口瑠伊

DF 4 ジェジエウ

DF 5 佐々木旭

DF 15 田邉秀斗

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 6 山本悠樹

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 19 河原創

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

控え

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 27 神橋良汰

DF 30 野田裕人

DF 39 土屋櫂大

MF 8 橘田健人

MF 16 大関友翔

MF 41 家長昭博

FW 11 小林悠

FW 24 宮城天

監督

長谷部茂利

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 41 羽田健人

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 8 小塚和季

MF 14 山原怜音

MF 28 吉田豊

MF 33 乾貴士

MF 36 宇野禅斗

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

MF 6 宮本航汰

MF 7 カピシャーバ

MF 19 松崎快

MF 21 矢島慎也

MF 47 嶋本悠大

FW 23 北川航也

FW 50 アルフレド・ステファンス

監督

秋葉忠宏