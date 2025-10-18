川崎Fvs清水 スタメン発表
[10.18 J1第34節](U等々力)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 4 ジェジエウ
DF 5 佐々木旭
DF 15 田邉秀斗
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 19 河原創
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 27 神橋良汰
DF 30 野田裕人
DF 39 土屋櫂大
MF 8 橘田健人
MF 16 大関友翔
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 24 宮城天
監督
長谷部茂利
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 41 羽田健人
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 8 小塚和季
MF 14 山原怜音
MF 28 吉田豊
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
MF 6 宮本航汰
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
MF 47 嶋本悠大
FW 23 北川航也
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
