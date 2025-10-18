岡山vsC大阪 スタメン発表
[10.18 J1第34節](JFEス)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 4 阿部海大
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 26 本山遥
DF 88 柳貴博
MF 3 藤井海和
MF 14 田部井涼
MF 27 木村太哉
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 19 本間至恩
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 22 高橋仁胡
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
MF 17 阪田澪哉
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 4 阿部海大
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 26 本山遥
DF 88 柳貴博
MF 3 藤井海和
MF 14 田部井涼
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 19 本間至恩
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 22 高橋仁胡
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
MF 17 阪田澪哉
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス