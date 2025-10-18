群馬vs福島 スタメン発表
[10.18 J3第32節](正田スタ)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 15 風間宏希
MF 18 田中翔太
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
MF 38 小西宏登
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 14 菊地健太
MF 5 山口一真
MF 8 山内陸
MF 11 加々美登生
MF 27 藤村怜
MF 35 玉城大志
MF 37 瀬畠義成
MF 49 小竹知恩
監督
沖田優
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 2 山田将之
DF 28 鈴直樹
DF 55 柴田徹
MF 7 針谷岳晃
MF 8 吉永大志
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
