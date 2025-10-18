千葉がSNSの誹謗中傷について声明「所轄警察署と相談・対応を進めております」
ジェフユナイテッド千葉は17日、クラブ公式サイトで「SNS上での誹謗中傷について」と題した声明を発表した。
それによると、千葉に対して個人や他クラブのエンブレムを使用した誹謗中傷、脅迫などの悪質な行為が確認されているという。「これらの行為は極めて悪質であり、サッカーファミリーを傷つけるものとして、クラブとして決して看過することはできません」と非難している。
続けてクラブは「同様の投稿につきましては、すでに当該クラブと連携のうえ、所轄警察署と相談・対応を進めております。ファン・サポーターの皆さまならびに関係者の皆さまにはご心配をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」とし、「応援してくださる皆さまと一体感をもって、リーグ終盤戦を全力で戦い抜き、J1昇格という目標の実現を目指してまいります」と表明した。
千葉は現在J2で16勝7分9敗(勝ち点55)の3位。J1自動昇格圏内の2位V・ファーレン長崎とは4ポイント差、首位水戸ホーリーホックとは6ポイント差となっている。
