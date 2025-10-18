[10.18 J3第32節](ロートF)

※14:00開始

主審:原田雅士

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 16 奥田雄大

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 14 中島賢星

MF 23 岡田優希

MF 25 神垣陸

MF 41 森田凜

FW 11 百田真登

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 2 田頭亮太

DF 13 都並優太

MF 10 山本宗太朗

MF 17 田村翔太

MF 20 國武勇斗

MF 70 川谷凪

FW 9 酒井達磨

FW 24 山本駿亮

監督

小田切道治

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 2 酒井崇一

DF 3 冨田康平

DF 16 石井光輝

MF 10 山中麗央

MF 17 忽那喬司

MF 23 イム・ジフン

MF 28 藤川虎太朗

MF 33 安藤一哉

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

控え

GK 1 田尻健

DF 4 行徳瑛

MF 5 長谷川雄志

MF 8 近藤貴司

MF 13 小西陽向

MF 25 田中康介

MF 77 ターレス

FW 20 加納大

FW 87 村上千歩

監督

藤本主税