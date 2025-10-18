奈良vs長野 スタメン発表
[10.18 J3第32節](ロートF)
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 14 中島賢星
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 2 田頭亮太
DF 13 都並優太
MF 10 山本宗太朗
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 70 川谷凪
FW 9 酒井達磨
FW 24 山本駿亮
監督
小田切道治
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 2 酒井崇一
DF 3 冨田康平
DF 16 石井光輝
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 23 イム・ジフン
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 13 小西陽向
MF 25 田中康介
MF 77 ターレス
FW 20 加納大
FW 87 村上千歩
監督
藤本主税
