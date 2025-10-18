大谷が投打で圧倒的なプレーを披露し、ドジャースを２年連続のワールドシリーズに導いた/Ashley Landis/AP

（ＣＮＮ）米大リーグ（ＭＬＢ）のワールドシリーズは、今年も「ＳＨＯ―ＴＩＭＥ」だ。

ロサンゼルス・ドジャースは１７日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナショナル・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦に５―１で勝利し、４連勝を飾ってワールドシリーズ連覇に挑むことが決まった。ドジャースを率いる異次元のスター、大谷翔平はこの試合で３本塁打、１０奪三振の大活躍。チームを勝利に導いた。

それは野球の歴史上、最高のパフォーマンスの一つだった。これだけの大舞台であればなおさらだ。ＭＬＢ入りして以来、常に限界に挑戦してきた日本人の二刀流のスター、大谷は、６回無失点の好投を見せた。

そして、昨今のメジャーリーグでは誰も成し遂げていない、先発投手でありながら安打を打つという偉業を、大谷は見事に実現する。１回、４回、７回と３度のホームランを放ち、最後の１発では味方のベンチもお祭り騒ぎになった。

ドジャースがナショナルリーグで優勝したのは、過去９シーズンで５回目、ワールドシリーズ出場はチーム史上２６回目となる。

​​ＭＬＢの統計専門家サラ・ラングス氏によると、１試合で３本塁打を放ち、１０奪三振を記録した選手はＭＬＢ史上大谷が初めてとなる。この活躍により、大谷はＮＬＣＳのＭＶＰに選ばれた。

試合後のセレモニーでＭＶＰのトロフィーを受け取った大谷は、通訳を通して「皆を代表してこのトロフィーをもらっている。あと四つ、全力で勝ちに行きたい」と、ワールドシリーズへの抱負を語った。