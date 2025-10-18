ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしいパステルカラーに癒される、ディズニーデザイン「ワッフル織のキルトケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ワッフル織のキルトケット」ミッキーモチーフ

© Disney

タイプと価格：【ハーフ】4,990円（税込）、【シングル】7,990円（税込）

サイズ：【ハーフ】約100×140cm、【シングル】約140×190cm

品質：【側地】綿100％、【詰めもの】ポリエステル100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

パステルカラーがやさしいハワイアンキルト風デザインのキルトケット。

軽やかなので暑い季節にぴったり！

絵柄にミッキーモチーフが隠れているのもポイントです。

© Disney

ミッキーモチーフは大きなものから、小さくさりげないものまで。

ハイビスカスなどの南国風のモチーフもおしゃれなアクセントになっています。

© Disney

＜素材アップ＞

表地は、肌ざわりのよい綿のワッフルコットン素材になっています。

さらっと爽やか☆

© Disney

「ハーフ」サイズと「シングル」サイズの2種類のサイズから選べるのも魅力的です。

ハーフサイズは小さなお子様にもぴったりで、さらにお昼寝用にソファーに常備しておいても◎

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いもできます。

肌ざわりがやさしくいろんなシーンで活躍しそう！

やさしいパステルカラーに癒される、ディズニーデザイン「ワッフル織のキルトケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

