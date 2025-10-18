ミッキーモチーフが隠れているハワイアンキルト柄！ベルメゾン ディズニー「ワッフル織のキルトケット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、やさしいパステルカラーに癒される、ディズニーデザイン「ワッフル織のキルトケット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ワッフル織のキルトケット」ミッキーモチーフ
© Disney
タイプと価格：【ハーフ】4,990円（税込）、【シングル】7,990円（税込）
サイズ：【ハーフ】約100×140cm、【シングル】約140×190cm
品質：【側地】綿100％、【詰めもの】ポリエステル100％
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
パステルカラーがやさしいハワイアンキルト風デザインのキルトケット。
軽やかなので暑い季節にぴったり！
絵柄にミッキーモチーフが隠れているのもポイントです。
© Disney
ミッキーモチーフは大きなものから、小さくさりげないものまで。
ハイビスカスなどの南国風のモチーフもおしゃれなアクセントになっています。
© Disney
＜素材アップ＞
表地は、肌ざわりのよい綿のワッフルコットン素材になっています。
さらっと爽やか☆
© Disney
「ハーフ」サイズと「シングル」サイズの2種類のサイズから選べるのも魅力的です。
ハーフサイズは小さなお子様にもぴったりで、さらにお昼寝用にソファーに常備しておいても◎
ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いもできます。
肌ざわりがやさしくいろんなシーンで活躍しそう！
やさしいパステルカラーに癒される、ディズニーデザイン「ワッフル織のキルトケット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ミッキーモチーフが隠れているハワイアンキルト柄！ベルメゾン ディズニー「ワッフル織のキルトケット」 appeared first on Dtimes.