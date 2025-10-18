ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ビッグフェイスがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「半袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「半袖Tシャツ」ミッキー＆フレンズ

© Disney

価格：2,990円（税込）

生地：＜カットソー＞綿100％

※乾燥機使用不可

※漂白剤使用不可

※同系色のものと一緒に洗濯してください

※アイロン時は当て布を使用し、プリント部分のアイロンは避けてください

※摩擦や汗での色移りにご注意ください

※S／Mサイズの女性もオーバーサイズの着用を想定したLサイズの設定になります

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキー&フレンズ」の愛らしいフェイスアートを使用したビッグフェイス半袖Tシャツ。

夏らしい明るいカラーリングで気分が上がりそう！

S／Mサイズの女性もゆったりと着こなせるユニセックスサイズでの展開になっています。

デザインは全部で4種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのTシャツ。

シンプルな白が基調なので、コーディネートに合わせやすく重宝しそう！

にっこりと笑った「ミッキーマウス」のチャーミングなお顔にも注目です。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのTシャツ。

パステル調のピンクがガーリーな雰囲気☆

「ミニーマウス」の背面には白と青のドット柄がプリントされています。

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのTシャツ。

鮮やかなブルーが涼しげで爽やか！

「ドナルドダック」の後ろには斜めストライプ柄もあしらわれています。

グーフィー

© Disney

「グーフィー」デザインのTシャツ。

深めのグリーンが基調でカジュアルに着こなせそう☆

「グーフィー」は片耳をあげ、ご機嫌な表情をしています。

© Disney

それぞれ後ろは無地のシンプルなデザインに。

身生地は少し肉厚感のある綿100%素材を使用しています。

1枚で様になるユニークなTシャツは、リンクコーデにもぴったり。

ビッグフェイスがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「半袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー＆フレンズのビッグフェイスが存在感抜群！ベルメゾン ディズニー「半袖Tシャツ」 appeared first on Dtimes.