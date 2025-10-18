大友花恋「手間抜き」料理6品公開「プロみたい」「彩り豊か」と反響
【モデルプレス＝2025/10/18】女優の大友花恋が10月17日、自身のInstagramを更新。かぼちゃ多めの秋らしい「手間抜き」料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】大友花恋「手間抜きに見えない」彩り豊かなヘルシー手料理
「『手間抜きレストラン』のイベントに登壇させていただきました！」と報告した大友は「せっかくなので、私の手間抜き料理たちを。秋なのでかぼちゃ多め」と写真を複数枚投稿。かぼちゃサラダ、かぼちゃケーキ、ブロッコリーのホットサラダ、ほうれん草のミルクスープなど数々の彩り豊かな手料理6品を披露した。
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「プロみたい」「お皿も可愛い」「手間抜きに見えない」「健康的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大友花恋「手間抜き」手料理多数公開
◆大友花恋の手料理に反響
