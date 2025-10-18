THE RAMPAGE藤原樹、姪との手繋ぎ動画公開「いいパパになりそう」「癒し」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】THE RAMPAGEの藤原樹が10月16日、自身のInstagramを更新。姪と手を繋ぎ歩く動画や2ショットを公開した。
【写真】LDH所属人気メンバー「癒し」姪との2ショット
藤原は「歩けるようになってた 早いなぁ」と感慨深げにコメントし、正装姿の自身がワンピースでドレスアップした姪と手を繋ぎ歩いている後ろ姿の動画を公開。また、しゃがんで姪に目線を合わせた2ショットや姪を膝に乗せている姿も披露した。
この投稿に、ファンからは「2人が可愛くてたまらない」「癒し」「いいパパになりそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
