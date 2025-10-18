kemio、自身の写真展訪れた祖母顔出し公開「チャーミング」「来てくれてよかったね」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】人気クリエイターのkemio（けみお）が10月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖母の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】kemio、祖母の顔出しショット
kemioは写真集『kemio by kenta』（パルコ出版）の刊行を記念して、kemio photo exhibition「裏アカ」を東京・PARCO MUSEUM TOKYOにて開催。同イベントに祖母が来場したといい、幼少期からの様々な写真が飾られている壁の前に笑顔で立っている祖母の姿を「祖母降臨」とコメントを添えて公開した。
この投稿に、ファンからは「おばあ様チャーミング」「可愛らしい」「孫の写真に囲まれて嬉しそう」「来てくれてよかったね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
