暗闇でゼロのアートが光る！ベルメゾン ディズニー「蓄光プリントパーカ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、暗闇で光るアートがユニークな、ディズニーデザイン「蓄光プリントパーカ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「蓄光プリントパーカ」ゼロ
© Disney
価格：5,990円（税込）
サイズ：M、L
前：左右切替え、左右ポケット
生地：＜カットソー＞綿90％、ポリエステル10％（裏毛）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する幽霊犬「ゼロ」デザインのパーカ。
「ゼロ」をイメージした真っ白なパーカで、体のラインを拾わないオーバーシルエットになっています！
© Disney
そして左ポケットにはさりげなく刺繍が施されています。
ポケットのかたちも可愛い☆
© Disney
フード部分には「ゼロ」のプリントもあしらわれています。
存在感のある大きなプリントで、愛らしさ満点◎
© Disney
さらに「ゼロ」のプリントは蓄光仕様になっているのもポイントです。
暗闇で「ゼロ」が光り、遊び心があってとってもユニーク！
© Disney
＜素材アップ＞
生地は、柔らかくて着心地のいい裏毛素材を使用しています。
パンツスタイルにも、スカートスタイルにも合わせやすいのが魅力的！
暗闇で光るアートがユニークな、ディズニーデザイン「蓄光プリントパーカ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 暗闇でゼロのアートが光る！ベルメゾン ディズニー「蓄光プリントパーカ」 appeared first on Dtimes.