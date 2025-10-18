ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、暗闇で光るアートがユニークな、ディズニーデザイン「蓄光プリントパーカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「蓄光プリントパーカ」ゼロ

© Disney

価格：5,990円（税込）

サイズ：M、L

前：左右切替え、左右ポケット

生地：＜カットソー＞綿90％、ポリエステル10％（裏毛）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』に登場する幽霊犬「ゼロ」デザインのパーカ。

「ゼロ」をイメージした真っ白なパーカで、体のラインを拾わないオーバーシルエットになっています！

© Disney

そして左ポケットにはさりげなく刺繍が施されています。

ポケットのかたちも可愛い☆

© Disney

フード部分には「ゼロ」のプリントもあしらわれています。

存在感のある大きなプリントで、愛らしさ満点◎

© Disney

さらに「ゼロ」のプリントは蓄光仕様になっているのもポイントです。

暗闇で「ゼロ」が光り、遊び心があってとってもユニーク！

© Disney

＜素材アップ＞

生地は、柔らかくて着心地のいい裏毛素材を使用しています。

パンツスタイルにも、スカートスタイルにも合わせやすいのが魅力的！

暗闇で光るアートがユニークな、ディズニーデザイン「蓄光プリントパーカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

