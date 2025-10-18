ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては7回途中まで2安打無失点、10奪三振で降板した。直後の攻撃では、この日実に3本目の本塁打。この組み合わせが史上初の記録を生んだと、米記者が指摘している。

大谷は降板直後の7回1死無走者で打席に立つと、右腕メギルがカウント1-2から内角低めに投じた速球を素直にはじき返した。高々と舞い上がった打球は中堅右のスタンドへ。この日3本目、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）の一発だった。

直後、MLB公式のサラ・ラングス記者は「1試合で3発の本塁打を放ち、10個の三振を奪った史上初の選手」と自身のXに投稿し、偉業をたたえた。

その15分前には「ショウヘイ・オオタニが投手として10個以上の奪三振と、打者として2本の本塁打を打ったのはキャリア2度目。彼はこれを達成した史上唯一の投手」と投稿していたところ。大谷が立て続けに記録を打ち立て、状況の急変に驚いているようだ。



（THE ANSWER編集部）