ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦に5-1で勝利。4連勝でリーグ優勝を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては7回途中無失点、10奪三振。打っては3本の本塁打で、3打数3安打3打点だった。NHKのインタビューで試合を振り返った。

大谷は初回の登板で先頭を歩かせたものの3者連続三振を奪う立ち上がり、その直後の打席で先頭打者本塁打を放った。さらに4回には右中間へ打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。この日の大谷は止まらない。7回の第4打席では中堅左へこの日3本目。MVPコールが鳴り響く中、放り込んだ。

投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振と快投。ドジャースはその後、ベシア、トライネン、そして9回は佐々木朗希が締めてリーグ優勝を決めた。

試合後にNHKのインタビューを受けた大谷。4連勝について「素晴らしいゲーム、一戦一戦素晴らしいチーム相手に勝てて良かった。今日決められて良かった」とし、「今日決めるんだという気持ちでみんな臨んでいたと思う。終始いいゲーム運びができた」と話した。3本塁打は「ここまであまり打ててなかったので。1試合だけこういう形で貢献できましたけど。ホームランだけじゃなくて四球含めて、1打席1打席、いい打席を送りたいなと思っている」と噛みしめていた。

ただ、投球の質問になると「7回投げ切りたかった。嫌な流れの中でベシアが素晴らしいピッチングしてくれたので、本当に助けられた」と悔しさを出しつつも同僚を称賛した。最後にチームの強さについて「1人1人がチームのために1打席1打席、1イニング1イニング、プレーしている。それがいい形で全部試合の中で現れているのかなと思う」と振り返った。



