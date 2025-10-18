ワールドシリーズ進出決める大活躍に同僚は…

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVP。同僚のブレイク・スネル投手は「僕にはできないよ」と脱帽の様子だ。

米中継局「TBS」は試合直後、歓喜のグラウンドでスネルにインタビュー。「3本塁打と10奪三振。どっちが印象的？」という質問に「3本塁打だよ。クレイジーだ。僕にはできないよ」と大笑いしながら答えている。

大谷は初回、投手として先頭打者に四球を与えたもののそこから3者連続奪三振で波に乗った。直後の打席で右翼へ先頭打者弾、4回2死の打席でも右翼へこの日2本目の本塁打を放った。7回の打席では中堅左へ3本目。ポストシーズンでの打撃不振を振り払う大活躍だった。

一方のスネルも、13日（同14日）のシリーズ第1戦で、8回を1安打無失点、10奪三振という快投。4連勝で突破への流れを作った立役者も、大谷の爆発力には驚くしかない様子だった。



（THE ANSWER編集部）