ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ポケットのワッペンがかわいいアクセントになっている、ディズニーデザイン「耳付きボアガウン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「耳付きボアガウン」フィガロ

価格：5,990円（税込）

サイズ：S〜M、L〜LL

前：中央ボタン留め、左右ポケット

素材：＜カットソー＞ポリエステル100%（ボアフリース）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーアニメーション映画『ピノキオ』に登場する黒いネコ「フィガロ」デザインのボアガウン。

フードには「フィガロ」とお揃いの耳が付いています！

ポケットから顔を出す「フィガロ」の姿にほっこり。

かわいい表情で癒されます☆

裾は後ろが少し長めになっているのもポイント◎

ゆったりとしているのでリラックスタイムにぴったりです。

＜素材アップ＞

表も裏も起毛したふかふかのボア素材を使用。

着心地もあったかさも申し分なし！

おうち時間はお気に入りのルームウェアで。

ポケットのワッペンがキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「耳付きボアガウン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

