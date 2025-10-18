気分はフィガロ！ベルメゾン ディズニー「耳付きボアガウン」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ポケットのワッペンがかわいいアクセントになっている、ディズニーデザイン「耳付きボアガウン」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「耳付きボアガウン」フィガロ
© Disney
価格：5,990円（税込）
サイズ：S〜M、L〜LL
前：中央ボタン留め、左右ポケット
素材：＜カットソー＞ポリエステル100%（ボアフリース）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ディズニーアニメーション映画『ピノキオ』に登場する黒いネコ「フィガロ」デザインのボアガウン。
フードには「フィガロ」とお揃いの耳が付いています！
ポケットから顔を出す「フィガロ」の姿にほっこり。
かわいい表情で癒されます☆
© Disney
裾は後ろが少し長めになっているのもポイント◎
ゆったりとしているのでリラックスタイムにぴったりです。
© Disney
＜素材アップ＞
表も裏も起毛したふかふかのボア素材を使用。
着心地もあったかさも申し分なし！
おうち時間はお気に入りのルームウェアで。
ポケットのワッペンがキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「耳付きボアガウン」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
