ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍でシリーズMVPに。ムーキー・ベッツ内野手も賛辞を並べた。

大谷が、大谷たるゆえんを見せつけた。

初回のマウンドで先頭を歩かせたものの、3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼スタンドに叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発とした。

大谷は、投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。圧倒的なパフォーマンスで、チームをワールドシリーズに導いた。

試合後、MLB専門局「MLBネットワーク」公式Xは、ベッツの取材動画を公開。「ショウヘイ・オオタニ。我々は何を目撃しているんでしょうか？」と問われると、「偉大だよ。何度も言っているけど、僕たちは（シカゴ）ブルズで、彼はマイケル・ジョーダンのような存在さ。彼がいつどこに行こうが、我々はついていく。彼がチームにいてくれて本当に嬉しいよ」と、大リーグ屈指のスターであるベッツももはや笑うしかないといった様子で、最大級の賛辞を送っていた。



（THE ANSWER編集部）