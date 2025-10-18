5人がセットに！エムアイシー フィギュア「One and Only『SLAM DUNK』SHOHOKU STARTING MEMBER SET」

株式会社エムアイシーのフィギュアブランド「DIGISM」から、バスケットボール漫画『SLAM DUNK』の「湘北高校バスケ部」メンバー5人のフィギュアセットが再登場！

原作者・井上雄彦先生の徹底監修による「One and Only『SLAM DUNK』SHOHOKU STARTING MEMBER SET」は、2026年3月発売予定です！

エムアイシー フィギュア「One and Only『SLAM DUNK』SHOHOKU STARTING MEMBER SET」

価格：27,390円(税込)

発売月：2026年3月予定

仕様：ノンスケール彩色済完成品フィギュア

サイズ：全高約146mm(「宮城リョータ」)〜170mm(「赤木剛憲」)

バスケットボール漫画の不朽の名作『SLAM DUNK』より、湘北高校バスケ部のスターティングメンバー5人がセットになったフィギュアが再登場します。

原作者・井上雄彦先生による徹底した監修のもと、造形と彩色で生き生きとした姿を再現。

顔にはデジタル印刷を施し、個性豊かなキャラクターたちの繊細な表情を見事に表現しています。

全長160mm前後のコレクションしやすいサイズ感も魅力です。

One and Only『SLAM DUNK』SHOHOKU STARTING MEMBER SET

主人公「桜木花道」、ライバル「流川楓」、復活したスリーポイントシューター「三井寿」、スピード抜群の「宮城リョータ」、キャプテン「赤木剛憲」の5人がユニフォーム姿で勢揃い。

それぞれのキャラクターの特徴を捉えた、緻密な造形となっています。

セット特典

この豪華5体セットには、特別な特典が付属します。

フィギュアを飾るのに最適なバスケットボールコートイメージの彩色済み台座が5体分付いています。

さらに、パッケージはバスケットボールパッケージ風の特製ボックス仕様となっており、コレクション欲をくすぐるデザインです。

エムアイシーから登場する、フィギュア「One and Only『SLAM DUNK』SHOHOKU STARTING MEMBER SET」の紹介でした。

(C)1990-2022 by Takehiko Inoue and I.T.Planning,Inc.

Licensed by Mulan Promotion Co., Ltd. and authorized by I.T.Planning,Inc.

