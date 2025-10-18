韓国大統領室がトランプ米大統領と中国の習近平国家主席の訪韓を控え「とても高い水準の礼遇をする」と明らかにした。

魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は17日、ソウル竜山（ヨンサン）大統領室で開かれた記者懇談会で「トランプ大統領と習主席は国賓訪問をするのか」という質問が出ると、「訪問形式を確認するのは難しい」としながら、このように答えた。続いて「（両首脳が訪問する場所が）地方とはいえ、もとても高い水準で礼遇する」と付け加えた。

これは29日から慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席するためにトランプ大統領と習主席が訪韓する可能性を念頭に置いた発言と解釈される。両首脳が共に国賓訪問形式で日程を調整中という見方も出ている。

外国首脳の訪韓形式は▼国賓訪問▼公式訪問▼実務訪問などに区分され、このうち国賓訪問が最も高い礼遇を受ける。国賓訪問時には儀仗隊の栄誉礼、首脳会談、国賓晩餐などが進行される。

現在、外交関係者の間ではトランプ大統領の入国日の29日に韓米首脳会談、APEC首脳会議閉幕日の来月1日の韓中首脳会談がそれぞれ行われる可能性が議論されている。

魏室長は「29日の韓米首脳会談開催に米国が公式に言及したことがある」とし「ただ、中国はまだ正確な日程を明らかにしていない」と説明した。続いて「習主席が訪韓すると聞いて準備しているが、公式確認はされていない」と付け加えた。

魏室長は具体的な日程に関して「決まった日はなく、すべて相手があるもの」とし「メディアが推定する大きな枠内にあるだろう」と話した。

ただ、米中および朝米首脳会談に関しては「米中首脳会談日は決まっていない」とし「朝米首脳会談の可能性にも変化はない」と伝えた。