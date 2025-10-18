トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と2週間以内に会う予定だと明らかにした。

ロイター通信などによると、トランプ大統領はこの日報道されたFOXビジネスのインタビューで「習主席と2週間以内に会う」と話した。韓国政府は今月末に慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機にトランプ大統領と習主席の国賓訪問を推進している。ロイター通信は「韓国での会談を確認したものだ」と伝えた。

トランプ大統領は最近、中国がレアアース（希土類）輸出統制を強化すると、中国に100％追加関税を来月1日から課すと予告したのに続き、APEC首脳会議で予定された習主席との会談を取り消す可能性もあると明らかにした。しかしまた習主席との会談を確認したということだ。

トランプ大統領は習主席との関係についても「私は習主席と非常にうまくやっている」とし「我々は中国とも関係がうまくいくと考える。しかし公正な合意が必要だ」と述べた。

トランプ大統領は中国に課すと予告した100％関税について「持続可能ではない」とし「中国が私をそのようにさせた」と話した。

トランプ大統領はアラブ国家とイスラエルの外交関係を正常化する「アブラハム合意」が拡大し、サウジアラビアが協定に参加することを望むと明らかにした。トランプ大統領の最初の任期中の2020−21年、アラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、モロッコ、スーダンの4カ国がイスラエルと外交関係を樹立するアブラハム合意を実現させた。トランプ政権2期目はサウジアラビア、シリア、レバノンなど他の中東国家のアブラハム合意参加を推進している。