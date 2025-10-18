ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大きめポケットの刺繍がアクセントになっている、ディズニーデザイン「ワイドサロペットパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ワイドサロペットパンツ」チップ＆デール

価格：6,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

肩ひも調節可

ウエスト：後ろゴム仕様

前：中央ファスナー、中央ホックボタン留め、左右ポケット

生地：＜織物＞ポリエステル100％（ツイル）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ＆デール」デザインのワイドサロペットパンツ。

ワイドパンツは、かわいくもきれいめにも着こなせるので様々なコーディネートで活躍しそう！

落ち着いたシンプルな色合いなのもポイントです。

大きめポケットにはかわいい刺繍が☆

ゴルフを楽しむ「チップ」と「デール」の姿がデザインされています。

今にも「チップ」と「デール」がはしゃぐ声が聞こえてきそうです。

刺繍なので、ぷっくりと立体的に見えるのもオシャレ！

＜素材アップ＞

生地は、程よくハリのあるポリエステル100％素材を使用しています。

肩紐は長さ調節が可能なのも魅力的！

肩紐は垂らしてもOK◎

垂らすとまた雰囲気も変わって可愛い！

ウエストは後ろ中央がゴム仕様になっています。

落ち感もあり、シルエットも素敵。

サロペットでワイドパンツを今風に！

大きめポケットの刺繍がアクセントになっている、ディズニーデザイン「ワイドサロペットパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

