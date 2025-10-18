ポケットにはチップ＆デールの刺繍入り！ベルメゾン ディズニー「ワイドサロペットパンツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大きめポケットの刺繍がアクセントになっている、ディズニーデザイン「ワイドサロペットパンツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ワイドサロペットパンツ」チップ＆デール
© Disney
価格：6,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
肩ひも調節可
ウエスト：後ろゴム仕様
前：中央ファスナー、中央ホックボタン留め、左右ポケット
生地：＜織物＞ポリエステル100％（ツイル）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「チップ＆デール」デザインのワイドサロペットパンツ。
ワイドパンツは、かわいくもきれいめにも着こなせるので様々なコーディネートで活躍しそう！
落ち着いたシンプルな色合いなのもポイントです。
© Disney
大きめポケットにはかわいい刺繍が☆
ゴルフを楽しむ「チップ」と「デール」の姿がデザインされています。
© Disney
今にも「チップ」と「デール」がはしゃぐ声が聞こえてきそうです。
刺繍なので、ぷっくりと立体的に見えるのもオシャレ！
© Disney
＜素材アップ＞
生地は、程よくハリのあるポリエステル100％素材を使用しています。
© Disney
肩紐は長さ調節が可能なのも魅力的！
© Disney
肩紐は垂らしてもOK◎
垂らすとまた雰囲気も変わって可愛い！
© Disney
ウエストは後ろ中央がゴム仕様になっています。
落ち感もあり、シルエットも素敵。
サロペットでワイドパンツを今風に！
大きめポケットの刺繍がアクセントになっている、ディズニーデザイン「ワイドサロペットパンツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
