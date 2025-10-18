ジブラルタ生命保険はこのほど、全国の20代男女を対象に「20代の意識・実態調査2025」を実施。「年上の世代に言って伝わらなかった言葉」の集計結果を公開した。



【写真】6位は「魅力的」を意味する若者言葉 年上ぽか～ん

ランキング結果は、1位「エモい」、2位「ワンチャン」、3位タイ「り／りょ」「草」という結果に。感動や懐かしさ、ときめき、切なさなど、さまざまな感情を表現する言葉である「エモい」が最も票を集めた。



また、不確かな状況を表す「ワンチャン」や、LINEの返信などで「了解」を略して使われる「り・りょ」、ネットスラングとして広く使われる「草」なども、年上世代には伝わりにくいようだ。



「年上の世代に言って伝わらなかった言葉」1～5位は、以下の通り。



1位：エモい（87票）

【意味】強く心を動かされる



2位：ワンチャン（56票）

【意味】チャンスがある・可能性がある



3位：り／りょ（30票）

【意味】了解



3位：草（30票）

【意味】面白い・笑える



5位：タイパ（22票）

【意味】タイムパフォーマンス（時間対効果）



同調査は全国の20～29歳男女4700人（男女各2350人）を対象に、自由回答形式で実施。調査期間は8月8～26日だった。（ジブラルタ生命調べ）



（よろず～ニュース調査班）