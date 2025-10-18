ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、小ぶり＆磁器製で大人の食卓にもオススメな、ディズニーデザイン「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」

© Disney

価格：2,290円（税込）

サイズ：幅約21.5、奥行約13.5、高さ約3.5cm

製品重量：約360〜380g

主材：磁器

電子レンジ使用可

食器洗浄機使用可

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

上品なデザインが魅力の磁器製プレート。

やや小ぶりサイズが使いやすく、食事どきはもちろん、ティータイムのおともにもぴったりです！

2品のおかずやデザートなどの盛り付けもセンスよくでき、汁気のあるものも混ざりにくいのがうれしい◎

全部で4種類のデザインがラインナップされています。

チップ＆デール（ロゴ）

© Disney

「チップ＆デール」デザインのランチプレート。

野菜に囲まれている「チップ」と「デール」の姿が可愛さ満点！

舌をぺろりと出したり、野菜からひょっこりと顔を覗かせたり、今にも楽しそうな声が聞こえてきそうです。

チップ＆デール（スプーン＆フォーク）

© Disney

「チップ＆デール」デザインのランチプレート。

左にはスプーンを持った「チップ」、右にはフォークを持った「デール」の姿が描かれています☆

お揃いのエプロン姿も素敵。

アリス＆チェシャ猫

© Disney

『ふしぎの国のアリス』に登場する「アリス」と「チェシャ猫」デザインのランチプレート。

淡い色合いで『ふしぎの国のアリス』の世界観を表現しています。

ニヤニヤと笑いながら上から「アリス」を見ている「チェシャ猫」の表情にも注目！

アリス＆白うさぎ

© Disney

『ふしぎの国のアリス』に登場する「アリス」と「白うさぎ」のランチプレート。

線画風の大人っぽいタッチがエレガントな雰囲気☆

おじぎをする「アリス」に、懐中時計を持っている「白うさぎ」、物語のワンシーンを切り取ったようなデザインになっています。

© Disney

＜使用イメージ＞

ランチプレートは仕切りが深いので、ヨーグルトなど汁気のあるものも一緒に盛り付けることができます。

© Disney

そしてメインとデザートのような、2品のお料理もセンスよく盛り付けられるのも魅力的！

© Disney

重ねてコンパクトに収納できるのもとっても便利◎

電子レンジや食洗機にも対応しています。

準備の忙しい朝食時にも重宝しそう。

小ぶり＆磁器製で大人の食卓にもオススメな、ディズニーデザイン「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

