チップ＆デールと『ふしぎの国のアリス』デザイン！ベルメゾン ディズニー「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、小ぶり＆磁器製で大人の食卓にもオススメな、ディズニーデザイン「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」
価格：2,290円（税込）
サイズ：幅約21.5、奥行約13.5、高さ約3.5cm
製品重量：約360〜380g
主材：磁器
電子レンジ使用可
食器洗浄機使用可
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
上品なデザインが魅力の磁器製プレート。
やや小ぶりサイズが使いやすく、食事どきはもちろん、ティータイムのおともにもぴったりです！
2品のおかずやデザートなどの盛り付けもセンスよくでき、汁気のあるものも混ざりにくいのがうれしい◎
全部で4種類のデザインがラインナップされています。
チップ＆デール（ロゴ）
「チップ＆デール」デザインのランチプレート。
野菜に囲まれている「チップ」と「デール」の姿が可愛さ満点！
舌をぺろりと出したり、野菜からひょっこりと顔を覗かせたり、今にも楽しそうな声が聞こえてきそうです。
チップ＆デール（スプーン＆フォーク）
「チップ＆デール」デザインのランチプレート。
左にはスプーンを持った「チップ」、右にはフォークを持った「デール」の姿が描かれています☆
お揃いのエプロン姿も素敵。
アリス＆チェシャ猫
『ふしぎの国のアリス』に登場する「アリス」と「チェシャ猫」デザインのランチプレート。
淡い色合いで『ふしぎの国のアリス』の世界観を表現しています。
ニヤニヤと笑いながら上から「アリス」を見ている「チェシャ猫」の表情にも注目！
アリス＆白うさぎ
『ふしぎの国のアリス』に登場する「アリス」と「白うさぎ」のランチプレート。
線画風の大人っぽいタッチがエレガントな雰囲気☆
おじぎをする「アリス」に、懐中時計を持っている「白うさぎ」、物語のワンシーンを切り取ったようなデザインになっています。
＜使用イメージ＞
ランチプレートは仕切りが深いので、ヨーグルトなど汁気のあるものも一緒に盛り付けることができます。
そしてメインとデザートのような、2品のお料理もセンスよく盛り付けられるのも魅力的！
重ねてコンパクトに収納できるのもとっても便利◎
電子レンジや食洗機にも対応しています。
準備の忙しい朝食時にも重宝しそう。
小ぶり＆磁器製で大人の食卓にもオススメな、ディズニーデザイン「洗い物が減る2つ仕切りのランチプレート」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
