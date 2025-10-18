【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、凄まじい打球音の“爆速先頭弾”

10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“打球音”が話題となっている。

0-0の同点で迎えた1回裏。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、ブルワーズ先発のホセ・キンタナに対し、慎重に外の球を見極めつつルカウントとすると、6球目、キンタナが投じた127km/h、内角低めのスラーブをフルスイング。すると、スタジアムに響き渡る豪快な打球音とともに、25度で打ち出されたこの打球は、116.5マイル（約187.48km/h）もの速さで446フィート（約135.94メートル）先のライトスタンドへと一直線。改めて大谷のパワーを感じさせる一発となった。あまりに豪快な打球音と、高速で着弾するその独特な軌道にファンからは「ヤバすぎる」「なんか爆発した？」「すごい爆音」「バットでボール打った音じゃないw」「びっくりしたw」「完全復活ですやん」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、飛距離や速度といった豪快な一発のみならず、その“音”でも相手チームの選手たちやファンを驚かせることも。このところ快音から遠ざかっていた大谷だけに、いきなり響き渡ったこの“轟音”、大谷自身にとってもファンにとっても嬉しいものであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images