「より速く！大和輸送カップ豊洲ランニングまつり」（スポニチ主催）が18日、東京・豊洲で行われた。

人気のランニングスポット・豊洲エリアを舞台に、従来の「豊洲ナイトラン」が拡大。種目を増やしてデー開催し、ハーフ、10キロ、5キロ、キッズラン（高学年3キロ、低学年1キロ）の各部で健脚を競った。

マラソンランナーとしても知られるタレント・井上咲楽（26）がゲスト参加。「凄く楽しみしていた。昨日は山を、おとといは25キロを走って体調は万全。今日はファンランで楽しみたい」と話し、ハーフの部の序盤約5キロを参加者と一緒に走った。

また、スタート＆ゴール地点では参加者を「頑張れ！」と激励。開会式や表彰式にも出席し、笑顔で称えた。

男子ハーフを1時間11分24秒で制した小川孝代（25）は「来週出場する横浜マラソン2025に向け、今日は予定通りに走れたし、優勝できた。コースの景色が良かった」と振り返った。秋田・大曲高―高崎経大を経て市民ランナーとして活動しており、今後もレベルアップを図る。

女子ハーフ優勝のアレクサンドラ・バージ（32＝スイス）は「アメージング！ありがとうございます」と喜んだ。