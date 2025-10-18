「パワパフ×ミュアイス」の激かわコラボが誕生！人気パウダーがメンカラ仕様で登場するよ

写真拡大 (全6枚)

美容系動画クリエイターのかわにしみきさんがプロデュースするコスメブランド「muice（ミュアイス）」が、大人気キャラクター『パワーパフ ガールズ』とコラボ。

ミュアイスの新商品や人気コスメが、パワーパフ ガールズの特別感あふれるパッケージに彩られてお目見えしますよ。

10月31日（金）より、ミュアイス公式オンラインストアやロフトなどで数量限定販売。

思わず全種類集めたくなる、キュートなデザインに注目です！

「ミュアイス×パワーパフ ガールズ」新商品のチークがコラボ仕様に



今回のコラボで新登場の「スフレdeチーク」（税込1089円）は、パウダーでもバームでもない絶妙な質感で、伸びがよくヨレにくいのが特徴です。

限定色の『PG01 ピンクチェリーボム』は甘くなりすぎず、でもかわいらしさのあるほっぺを演出してくれるローズピンク。

ぼかしやすさにこだわって開発されたそうで、グラデーションチークが簡単にできるだけでなく、ミュアイスの「ぽわんチーク」と重ね付けしてもかわいらしさ倍増ですよ。

ブロッサム・バブルス・バターカップの3人をあしらった、平成っぽいパッケージにも注目してみて。

人気のパウダーは、各キャラクターとリンクした色が登場



ミュアイスで大人気の「スポットメンテパウダー」（税込1045円）からは、定番色『PG02 ビハダピンク』に加え、2つの限定色がコラボパッケージになって登場します。


PG01 オサエテミント／PG03 トウメイカンブルー／PG02 ビハダピンク

パステルグリーンの『PG01 オサエテミント』は、ニキビ跡や赤みが気になるところに部分使いするのがおすすめ。

『PG03 トウメイカンブルー』はクリアなライトブルーで、顔のくすみを飛ばして透明感をもたらしてくれそう。

定番色の『PG02 ビハダピンク』は、色ムラを補正して自然な血色感をプラス。

ちなみにパウダー3色は、パワパフ3人のカラーとリンクしていますよ。

パッケージは、ブランド名の由来である“アイス”をパワパフたちが持った、コラボならではの特別デザインです。

全色欲しくなっちゃうメンテパウダーは、肌悩みに合わせて使い分けられるのがポイント◎　

重ね塗りしてもかわいいピンクリップ



高保湿×高密着でツヤめく唇に仕上げる「ちゅるリップランパー」（税込990円）には、『PG01 ユートピアピンク』がお目見え。

透け感のあるミルキーなピンクですが、付けてみるとほんのりくすみ感もあるため、落ち着いたかわいさが出せるそうです。

肌トーンを問わず使いやすいというから、ぜひ試してみて。

リップには唯一、ユートニウム博士がデザインされており、3人のガールズたちを抱きしめる姿に癒されちゃうかも。

カラーもパケも限定だから見逃せない



ミュアイスの新商品や人気アイテムが、限定デザインで手に入る今回のコラボ。

パワーパフ ガールズとミュアイスのファン、どちらも楽しめるのがうれしいですよね。

数量限定なので、気になる方はこの機会をお見逃しなく。

「ミュアイス×パワーパフ ガールズ」コラボ詳細
発売日：2025年10月31日（金）
販売店舗：ミュアイス公式オンラインストア、アットコスメストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、プラザ、ショップイン、アインズ&トルペ、R.O.U、イオン ※一部店舗を除く

公式サイト
https://muice.jp/

参照元：株式会社Rainmakers プレスリリース