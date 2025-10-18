「パワパフ×ミュアイス」の激かわコラボが誕生！人気パウダーがメンカラ仕様で登場するよ
美容系動画クリエイターのかわにしみきさんがプロデュースするコスメブランド「muice（ミュアイス）」が、大人気キャラクター『パワーパフ ガールズ』とコラボ。
ミュアイスの新商品や人気コスメが、パワーパフ ガールズの特別感あふれるパッケージに彩られてお目見えしますよ。
10月31日（金）より、ミュアイス公式オンラインストアやロフトなどで数量限定販売。
思わず全種類集めたくなる、キュートなデザインに注目です！
「ミュアイス×パワーパフ ガールズ」新商品のチークがコラボ仕様に
今回のコラボで新登場の「スフレdeチーク」（税込1089円）は、パウダーでもバームでもない絶妙な質感で、伸びがよくヨレにくいのが特徴です。
限定色の『PG01 ピンクチェリーボム』は甘くなりすぎず、でもかわいらしさのあるほっぺを演出してくれるローズピンク。
ぼかしやすさにこだわって開発されたそうで、グラデーションチークが簡単にできるだけでなく、ミュアイスの「ぽわんチーク」と重ね付けしてもかわいらしさ倍増ですよ。
ブロッサム・バブルス・バターカップの3人をあしらった、平成っぽいパッケージにも注目してみて。
人気のパウダーは、各キャラクターとリンクした色が登場
ミュアイスで大人気の「スポットメンテパウダー」（税込1045円）からは、定番色『PG02 ビハダピンク』に加え、2つの限定色がコラボパッケージになって登場します。
PG01 オサエテミント／PG03 トウメイカンブルー／PG02 ビハダピンク
パステルグリーンの『PG01 オサエテミント』は、ニキビ跡や赤みが気になるところに部分使いするのがおすすめ。
『PG03 トウメイカンブルー』はクリアなライトブルーで、顔のくすみを飛ばして透明感をもたらしてくれそう。
定番色の『PG02 ビハダピンク』は、色ムラを補正して自然な血色感をプラス。
ちなみにパウダー3色は、パワパフ3人のカラーとリンクしていますよ。
パッケージは、ブランド名の由来である“アイス”をパワパフたちが持った、コラボならではの特別デザインです。
全色欲しくなっちゃうメンテパウダーは、肌悩みに合わせて使い分けられるのがポイント◎
重ね塗りしてもかわいいピンクリップ
高保湿×高密着でツヤめく唇に仕上げる「ちゅるリップランパー」（税込990円）には、『PG01 ユートピアピンク』がお目見え。
透け感のあるミルキーなピンクですが、付けてみるとほんのりくすみ感もあるため、落ち着いたかわいさが出せるそうです。
肌トーンを問わず使いやすいというから、ぜひ試してみて。
リップには唯一、ユートニウム博士がデザインされており、3人のガールズたちを抱きしめる姿に癒されちゃうかも。
カラーもパケも限定だから見逃せない
ミュアイスの新商品や人気アイテムが、限定デザインで手に入る今回のコラボ。
パワーパフ ガールズとミュアイスのファン、どちらも楽しめるのがうれしいですよね。
数量限定なので、気になる方はこの機会をお見逃しなく。
「ミュアイス×パワーパフ ガールズ」コラボ詳細
発売日：2025年10月31日（金）
販売店舗：ミュアイス公式オンラインストア、アットコスメストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、プラザ、ショップイン、アインズ&トルペ、R.O.U、イオン ※一部店舗を除く
公式サイト
https://muice.jp/
参照元：株式会社Rainmakers プレスリリース
