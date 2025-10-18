「この男には7億ドルの価値がある」大谷翔平、優勝決定シリーズMVP！先発試合で1試合3発＆7回途中10K、史上初の快挙に米驚愕　「史上最高の選手が史上最高の試合をしている」

大谷は先発試合で1試合3発と驚愕のパフォーマンスを残した(C)Getty Images

ドジャース、大谷翔平が圧巻のパフォーマンスを示した。

現地10月17日に本拠地で行われたブルワーズとの優勝決定シリーズ第4戦に大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては7回途中2安打無失点、10奪三振の快投。打撃では1試合3発の圧巻の打撃を見せた。

【動画】まさにバケモノ！1試合3発目となった大谷の豪快アーチシーン

ポストシーズンでは不振が心配されていたが、この日は大当たり。衝撃の1試合3発とまさに二刀流の真骨頂を見せた試合となった。

初回のマウンドは先頭に四球を与えながら、その後は三者連続三振と上々の立ち上がりとなった中、次は打者としても存在感を示す。投げ終えた後にすぐに先頭打者として打席に入ると、ブルワーズ先発左腕、ホセ・キンタナの変化球を捉え、右翼席に飛び込む飛距離446フィート（約136メートル）の特大アーチで本拠地ファンを熱狂させた。

しかしこれが後に続く大谷ショーの幕開けだった。4回二死の第3打席でも飛距離469フィート（約143メートル）と右翼席場外に飛び出す、超特大のアーチで、ポストシーズン4号をマーク。

さらに勢いは止まらない。7回一死で迎えた第4打席だった。相手守護神、トレバー・メギルの内角フォーシームを楽々と捉えて、左中間席まで運び、これでポストシーズン5号。

打球速度113・6マイル（約182・8キロ）、飛距離427フィート（約130メートル）の特大＆弾丸アーチ、ポストシーズン1試合3発は史上11人目、ドジャースにおいてポストシーズンで先発して本塁打を放ったのは史上初の快挙となった。