「かっこよくて惚れる」工藤静香、圧巻スタイルの全身ショット公開「スタイリッシュ」「GStyle似合ってます」
歌手の工藤静香さんは10月16日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立つ全身ショットを披露しました。
【写真】工藤静香の全身ショット
コメントでは「スタイル抜群」「秘密のオイル楽しみ」「秘密のオイル…パッケージ…本当に楽しみ〜」「しーちゃんホントにかっこよくて惚れる」「すごくカワイイです」「スタイリッシュ」「しーちゃんGStyle似合ってます」「自然なしーちゃん可愛い」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】工藤静香の全身ショット
「スタイル抜群」工藤さんは「最近夕方は寒くなるので、Gジャンを羽織り出かけました」とつづり、4枚の写真を載せています。白い半袖にジーパンを着用した姿を披露。「秘密のオイルの打ち合わせ」と、出掛けた際の私服姿を載せていました。ジーパン姿ではすらっと伸びた美脚が一段と目を引きます。圧巻のスタイルです。
歌手の絢香さんとのショットも自身のInstagramで仕事のオフショットやプライベートショットなどをたびたび披露している工藤さん。7日には「初めて出会ったのは何歳の時だっけ？なんて話をしていて」と、歌手の絢香さんとのツーショットを披露していました。久々の再会に感動したようです。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)