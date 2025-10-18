第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）のコースで行われ、立教大が前回の予選１位から一転、薄氷の１０位で滑り込み、４大会連続の本大会出場を決めた。

（デジタル編集部）

今年の箱根駅伝本大会の２区で区間７位の好走を見せ、７月の世界ユニバーシティー大会の男子ハーフマラソンでは４位に入るなど、チームの上げ潮ムードを作っていた馬場賢人（４年）が欠場。前回の予選会では全体１５位で１位通過に貢献した大黒柱だ。

チームの総合タイム、そして精神面でも影響があったはずだが、高林祐介監督は「馬場のために、チームのためにというところで走った子たちが１秒を大事に、最後までしっかりやりきってくれたのが一番良かった」。１１位の法政大を１７秒差で上回った選手らをねぎらった。

上位から順に校名が読み上げられる結果発表で、予選通過ぎりぎりの１０番目に大学名を呼ばれた選手らは緊張から解き放たれて喜びを爆発させた。「まだまだやっていかないといけない部分を選手たちもしっかり受け止めたと思う」と高林監督。６４年ぶりとなるシード権獲得に再挑戦する来年１月の箱根路を見据えた。