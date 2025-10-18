ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）、本拠地ロサンゼルスでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ＝７回戦制）第４戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、６回０／３を２安打無失点、１０三振無四球で今ポストシーズン（ＰＳ）２勝目を挙げた。

打者では初回にポストシーズン（ＰＳ）９試合ぶりの一発となる３号先頭打者弾、４回に右中間の屋根を直撃する超特大の４号、さらに７回にも中越えに４号を放ち、３打数３安打３打点だった。投打二刀流の活躍でＮＬＣＳのＭＶＰに輝いた。チームは５―１で勝って、４連勝で２年連続のワールドシリーズ進出を決めた。

まさに「ＳＨＯ―ＴＩＭＥ」だった。投げては初回、先頭チュラングを歩かせてからの３者連続三振で幕を開けると、奪三振ショー。最速１００・３マイルのフォーシーム、スイーパー、スライダー、カーブ、スプリット、カーブ、シンカーを駆使して７回途中に降板するまで今季自己最多の１０三振を奪った。

ドジャー・スタジアムが３度驚がくした。最初は初回先頭だ。左腕キンタナのフルカウントからの６球目、内角低めの７９・２マイル（約１２７・５キロ）のスラーブを完璧に振り抜いた。角度度、打球速度１１６・５マイル（約１８７・５キロ）のロケット弾は右翼席上段に突き刺さった。飛距離４４６フィート（約１３６メートル）の特大弾だった。投手の先頭打者弾はＰＳ初の快挙だ。

２度目の衝撃は３―０の４回二死無走者だった。２番手の右腕パトリックがカウント３―１から投じた５球目、内角低めの８９・３マイル（約１４３・７キロ）のカットボールを豪快にすくい上げた。角度３３度、打球速度１１６・９マイル（約１８８・１キロ）で右中間に高々と上がると外野手は全く反応しなかった。右中間上部の屋根に当たって跳ね返った。ベンチで見ていたフリーマン、マンシーらが頭を抱えるほどの衝撃の一発。ＰＳ４号は飛距離４６９フィート（約１４２・９メートル）で今季自己最長だった。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「スタットキャストのデータによると、１試合で２本の１１６マイルの以上の本塁打を初の選手となった」と投稿した。

最後は７回一死無走者だ。３番手の右腕メギルのカウント１―２からの４球目、内角低めの９８・９マイル（約１５９・２キロ）のフォーシームを捉えて振り抜いた。角度２６度、打球速度１１３・６マイル（約１８２・８キロ）で中堅後方へ一直線。そのまま、中堅左に飛び込んだ。ＰＳ５号は飛距離４２７フィート（約１３０・１メートル）だった。２００９年の松井秀喜（ヤンキース）を抜き、日本選手最多となった。

この日の投打の異次元の活躍でＮＬＣＳのＭＶＰを受賞。紹介されるとファンは大歓声だ。シーズンＭＶＰは３度受賞しているがＰＳでは自身初。日本選手では０９年のＷＳの松井、１３年のア・リーグ優勝決定シリーズの上原浩治以来、３人目だ。

２年連続で進出したＷＳは２４日（同２５日）に開幕する。相手はマリナーズかブルージェイズか決まっていないが、球団初、１９９８〜２０００年のヤンキースの以来となる連覇の偉業に挑戦する。