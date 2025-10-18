貴島明日香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/18】モデルの貴島明日香が10月17日までに、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】貴島明日香、美ボディ披露のビキニ姿

◆貴島明日香、ビキニ姿公開


貴島は「次はどこの国に行こうかなぁ」とコメントし、プールで撮影した動画を公開。ダークブラウンのビキニを着用し、美しいスタイルを見せている。

◆貴島明日香の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「とても素敵」「レベチの可愛さ」「肌綺麗すぎる」「完璧スタイル」「女神がいた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

