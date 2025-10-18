マセラティの111周年を祝う「第31回 マセラティデイ」、今年は京都で開催！
全国のマセラティオーナーおよびブランドファンが一堂に会する、マセラティ・クラブ・オブ・ジャパンによる年間最大のイベント「マセラティデイ」が今年も開催される。
【画像】全国からマセラティスタが集う、マセラティ・クラブ・オブ・ジャパンのイベント「マセラティデイ」（写真5点）
1914年にアルフィエーリ・マセラティが兄弟とともに設立したマセラティは昨年110周年を迎えた。111周年を祝う本年の「第31回 マセラティデイ」は、2010年以来15年ぶりに京都で開催されることとなった。テーマは「日本とイタリアの洗練された伝統の融合」、新旧問わない60台以上の美しきマセラティが秋の古都・京都に集う。
メイン会場は世界遺産・東本願寺正門前「お東さん広場」となっており、11月16日(日)の午前中に車両の展示、そして13時頃より東本願寺スタートのパレードランが行われる予定だ。
日時：20225年11月16日（日）8:30AM〜
メイン会場：東本願寺前市民緑地 お東さん広場（〒600-8505 京都府京都市下京区常葉町他）
マセラティ・クラブ・オブ・ジャパン
http://www.maserticlub.jp/
第31回 マセラティデイ
