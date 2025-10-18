１８日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、自民党が連立入りを含めた日本維新の会との政策協議を巡り、維新が実現を求めている議員定数削減を受け入れる方針を固めたことを報じた。

維新は石破茂首相の後任を決める首相指名選挙を巡り「野党側の連携は難しい。これ以上続けるのは失礼に当たる」とし、立憲民主、国民民主両党との首相候補一本化を巡る協議を打ち切る考えで自民と合意すれば自民・高市早苗総裁に投票する考えを示しており、高市氏が首相に選出される公算が高まっている。

この日の番組には維新の吉村洋文代表がスタジオ生出演。提唱中の「議員定数の削減」について聞かれると「これは維新の改革の原点」と言い切ると「我々の掲げる１２項目というのが社会保障改革と副首都構想というのが軸になりますが、社会保障改革一つとっても口で言うのは簡単ですけど、むちゃくちゃ難しいです。僕たちは実行しなければなりません。評論家でもありませんから、いかに現実を動かすかが僕ら政治家の役割だと思っています」と続けた。

その上で「そう考えると、あの１２項目を本気でやろうとしたら相当の熱量とパワーがいると思ってます。口だけじゃなくてね。それをやるのであれば、最初に一番、最も難しい政治改革。一番難しいのが議員定数の削減なんです。自民党も民主党も約束したけど、結局、約束を守ってない。やりたくない、これが現状ですよ。ぼくら維新は一番しんどい議員定数の削減からやった。これができないくらいだったら日本の改革なんてできないと思います。衆院で５０人の削減。これを臨時国会までにやる」と言い切った。

その上でコメンテーターで出演の中林美恵子・早大教授に「高市さんが議員定数削減に腹をくくってくれなかったら首班指名で高市さんの名前を書かないということになるんですか？」と聞かれると「そうです。書きません」ときっぱり言い切っていた。