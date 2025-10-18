◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）を無敗で突破し、４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンでは今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。

山本由伸投手（２７）の快投は大きくチームに勢いづけた。１４日（同１５日）に敵地で行われた第２戦に先発し、先頭打者アーチを浴びながら３安打１失点で完投勝利。メジャー初完投は、日本人選手としてポストシーズンでは史上初の完投だった。

ワールドシリーズでも先発陣の柱の一人として期待される右腕。この日、シャンパンファイトでは美酒に酔った。ＮＨＫ中継のインタビューは以下の通り。

―シャンパンファイト

「むちゃくちゃ寒いです」

―２戦目で好投

「（お酒をかけられて）うわー。最高です」

―スネルの存在

「最高のチームメートに囲まれてプレーできるというのは選手として最高なので幸せです」

―ワールドシリーズに向けて

「悔いのないシリーズに、ワールドチャンピオン、そこだけ目指して頑張りたいと思います」