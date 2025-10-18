山本由伸「ワールドチャンピオンだけ目指して」 ドジャース“最強先発陣”の柱 ＷＳでも快投期待
◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）
ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）を無敗で突破し、４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンでは今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。
山本由伸投手（２７）の快投は大きくチームに勢いづけた。１４日（同１５日）に敵地で行われた第２戦に先発し、先頭打者アーチを浴びながら３安打１失点で完投勝利。メジャー初完投は、日本人選手としてポストシーズンでは史上初の完投だった。
ワールドシリーズでも先発陣の柱の一人として期待される右腕。この日、シャンパンファイトでは美酒に酔った。ＮＨＫ中継のインタビューは以下の通り。
―シャンパンファイト
「むちゃくちゃ寒いです」
―２戦目で好投
「（お酒をかけられて）うわー。最高です」
―スネルの存在
「最高のチームメートに囲まれてプレーできるというのは選手として最高なので幸せです」
―ワールドシリーズに向けて
「悔いのないシリーズに、ワールドチャンピオン、そこだけ目指して頑張りたいと思います」