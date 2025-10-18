プロ野球・DeNAは18日、みやざきフェニックス・リーグに牧秀悟選手ら5選手が新たに参加することを発表しました。

10月6日から行われているみやざきフェニックス・リーグへは現在投手15名、野手18名が参加していましたが、新たに松尾汐恩選手、牧秀悟選手、石上泰輝選手、度会隆輝選手、梶原昂希選手が20日から参加します。

今年は10月6日(月)から27日(月)までの22日間の日程で開催。NPB12球団を始め、オイシックスやくふうハヤテ、韓国プロ野球球団のハンファイーグルスと斗山ベアーズ、四国アイランドリーグplus選抜、日本独立リーグ野球機構選抜チームなど全18チームが参加しています。

▽各選手今季成績

松尾汐恩(捕手)

77試合176打数44安打4本塁打18打点 打率.250

牧秀悟(内野手)

93試合364打数101安打16本塁打49打点 打率.277

石上泰輝(内野手)

73試合141打数34安打2本塁打16打点 打率.241

度会隆輝(外野手)

86試合270打数65安打6本塁打25打点 打率.241

梶原昂希(外野手)61試合163打数40安打2本塁打10打点 打率.245