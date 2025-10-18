◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ブリュワーズに4連勝し、2年連続のナ・リーグ優勝を飾ったドジャース。この日「1番・投手兼DH」で出場し、無失点10奪三振＆3本塁打の活躍でチームを牽引した大谷翔平選手が試合後、喜びを表しました。

試合は大谷選手の初回先頭打者弾などで3点を先制すると、ドジャースが終始優位に進めました。大谷選手は「本当に『今日決めるんだ』という気持ちでみんな(試合に)臨んでいたと思うので、終始良いゲーム運びができた」と振り返ります。

大谷選手はここまでポストシーズンの打率.158と調子が上がり切りませんでしたが、この日は初回から先頭打者ホームランを記録すると、第3打席には今季最長の場外ホームラン。第4打席でもこの日3本目のホームランでチームを勝利へ導きました。大谷選手は「ここまであんまり打てていなかったので1試合だけこういう形で貢献できましたけど、ホームランだけじゃなくてフォアボールを含めて1打席1打席良い打席を送りたいなと思います」と早くも今後を見据えました。

一方、ピッチングでも7回途中、被安打2、10奪三振、無失点と圧巻の投球を見せました。「最後の回、7回をやっぱり投げきりたかったんですけど、嫌な流れの中でベシア(アレックス・ベシア投手)が素晴らしいピッチングをしてくれたので本当に助けられた」と、自身が残したピンチを好リリーフした仲間に感謝を伝えました。

この試合で2年連続のワールドシリーズ進出を決めたドジャース。チームの強さについて「ひとりひとりがチームのために1打席1打席、1イニング1イニングプレーしてると思いますし、それが良い形で全部試合の中で現れている」と力強く語りました。