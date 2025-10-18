◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦でブリュワーズを破り、2年連続ワイルドカートシリーズ進出を決めました。

ドジャースの夫人会はここまで、夫やパートナーがポストシーズンを戦う日にはSNSで集合写真を投稿。本拠地で王手をかけて臨む第4戦では、「NCS(ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ)第4戦…さあ、声を張り上げてブルーのユニフォームを応援しよう！」と、妻たちの写真が公開されます。大谷選手の妻・真美子さんも青いジャンパーを着て応援にかけつけました。

SNSでは、「勝利の女神」「エンジェルたち 共に突き進もう！」「真美子様がいると何故か安心します」など、コメントが寄せられました。

試合では1番投手兼指名打者で出場した大谷選手が先頭打者アーチを含む3本塁打の活躍。投げては7回途中無失点10奪三振と異次元の活躍で勝利に貢献し、4連勝のスイープでワールドシリーズ進出を決めました。