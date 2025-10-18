◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠でブルワーズとナ・リーグ（NLCS）第4戦を行い、5―1で勝利を収め、4連勝で2年連続26回目のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。第2戦に先発し、9回1失点完投勝利を挙げ、チームに流れを導いた山本由伸投手（27）がWSに向けての喜びと意気込みを語った。

シャンパンファイト中に中継局NHKのインタビューに応じた山本は「むちゃくいちゃ寒いです」と話しながらも、満面の笑み。インタビューに乱入したスネルから「アイラブ・ヤマ〜」とシャンパンをかけられると「最高のチームメート囲まれてプレーできるのは選手として最高。幸せです」と表情はさらに緩んだ。

第2戦ではは17年のバーランダー（当時アストロズ）以来8年ぶりとなるポストシーズン（PS）での完投を記録。球団では04年のホセ・リマ以来21年ぶりで、日本投手では初めての偉業だった。

2年連続の世界一に向け決意は新ただ。「悔いの無いシリーズにしてワールドチャンピオン、そこだけ目指して頑張りたい」と力強く言い切った。