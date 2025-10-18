SHEGLAMがCATWOMAN™とコラボ♡新コレクションで遊び心メイク

世界150以上の国と地域で愛されるグローバルコスメブランド・SHEGLAMから、映画『CATWOMAN™』とのコラボレーションによる新コレクションが2025年9月下旬にリリースされます。ミステリアスな魅力を纏ったパッケージや妖艶なカラーバリエーションが目を引く全6アイテム。ハロウィンや特別な夜にも映える、遊び心と高品質を兼ね備えたコスメを、この秋はぜひ使いたい♡

主役級な目元を演出するアイシャドウ＆ライナー

コレクションの主軸『Feline Fatale Palette』（価格：1,303円）は、マット・パール・トゥインクルの3種質感で構成された全8色入りアイシャドウ。

ひとつでデイリーからドラマティックな夜メイクまで自由自在に演出できます。

『Meow Eyeliner』（価格：814円）は、キャットウーマンの爪のようにシャープに、深く黒く描ける高発色ブラックライナー。ラインの滲みを抑えて長時間キープできる頼れるアイテムです。

SHEGLAMのアドベントカレンダー2025♡ホリデー限定メイクBOX登場

独自カラーと機能で魅せるリップ・チーク・ハイライト

ピールオフタイプのリップティント『I Am Not a Kitten Peel-Off Lip Tint』（977円）は2色展開（High Stakes／Swift End）。発色がよく、長時間色が落ちにくい仕様で、唇に彩りをプラス。

『Black Cat Color-Changing Blush』（1,140円）は、肌の色に応じて発色が変わるユニークなチーク。黒猫を想起させるパッケージも愛らしく、持ち歩くのが楽しくなります。

『Jewel Thief Highlighter Ring』（651円）は、リング型のハイライト。顔の高い部分に軽く乗せるだけで、光が弾けるようなツヤ感を与え、華やかな印象を作ります。

マスクで魅せるアイケア＆コレクションセットも必見

『Midnight Veil Eye Mask』（1,140円）は、キャットウーマンをかたどった保湿アイマスク。夜のスキンケアタイムに楽しく取り入れられるアイテム。

そして、6アイテムを詰め込んだ『CATWOMAN™ | SHEGLAM Full Collection Set』（価格：8,149円）は、これ一つでコレクションを網羅。

限定感もあり、プレゼントやスターターセットとしてもぴったりです。

※価格はキャンペーンや為替変動によって変わる可能性があります。

魅惑のコスメで、自分だけのCATWOMAN™を纏おう♡

SHEGLAMとCATWOMAN™のコラボ『CATWOMAN™ | SHEGLAM Collection』は、9月下旬よりSHEGLAM公式サイトにて発売開始。

多彩なアイシャドウ、ライナー、リップ、チーク、ハイライト、アイマスクという全6アイテムの豪華ラインナップと、セット商品の展開も見逃せません。

妖艶で洗練されたカラーとデザインは、秋のオケージョンやハロウィンにもぴったり。あなたの中に眠るミステリアスな“ヒロイン力”を、このコレクションで解放してみて♡