Íá°á¤ò¤Ï¤À¤±¡Ä
¡¡àÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼á¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍá°á¡ß¥°¥é¥Ó¥¢ ¡¡º£Ç¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸À©ºî¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢500Ëü±ß¤òÌÜÉ¸¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó³«»Ï¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤ÎÂçÌî¿¿°Í¡£À¸ÃÂµÇ°¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ©ºî¤Ë¸þ¤±¡¢Íá°á¤ò¤Ï¤À¤±¤ëÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿åÃå¤È²¼Ãå¤Î2ºý¼Ì¿¿½¸¤ÎÆ±»þÀ©ºî¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡¡ºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Þ¤¿°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¡ÖåºÎï¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¡¡Ì¥¤»Êý¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï2020Ç¯·ëÀ®¤Î¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥É¥é¥à¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô130Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÀ¸ÃÂµÇ°¡×¥°¥é¥Ó¥¢DVD¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÌÜÉ¸³Û¤Î500Ëü±ß¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë1800Ëü±ß°Ê¾å¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£