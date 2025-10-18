米シニアのプレーオフ初戦 藤田寛之は49位発進、アーニー・エルスらが首位
＜ドミニオンエナジーチャリティクラシック 初日◇17日◇ザ・CC オブ バージニア（バージニア州）◇7025ヤード・パー72＞米シニアツアーのプレーオフ初戦が開幕した。
【写真】昨年は芹澤信雄も肌診断！結果は…
賞金ランキング上位72人が出場できる今大会において、同64位につける藤田寛之が参戦している。藤田は3バーディ・4ボギーの「73」のラウンドで、1オーバー・49位タイ発進とした。今季3勝を挙げるスティーブ・アラン（オーストラリア）、ともに今季1勝を挙げるジャスティン・レナードとアーニー・エルス（南アフリカ）が「66」をマークし、6アンダーで首位発進を決めた。
