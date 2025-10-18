＜速報＞兼本貴司が単独首位で後半へ 女子プロマッチはイーグル締めの宮里美香が首位発進
＜ファンケルクラシック 2日目◇18日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞国内シニアツアーは第2ラウンドが進行している。
【大会ライブフォト】佐伯、青山、大江も元気にスタート！
全選手が後半に突入し、兼本貴司がトータル7アンダー・単独首位に立っている。1打差2位タイに今年の「日本シニアオープン」を制したタマヌーン・スリロット（タイ）、3連覇がかかる宮本勝昌、昨年の最終戦を制した塚田好宣が続いている。また、18日からの2日間で30歳以上45歳未満の女子プロによるペア戦「LADYGO CUP」に出場している有村智恵、佐伯三貴、原江里菜、宮里美香、青山加織、大江香織の6名が「女子エキシビジョンマッチ」で優勝賞金100万円をかけて争っている。第1ラウンドが終了し、1イーグル・4バーディ・2ボギーの「68」をマークした宮里画4アンダー・単独首位発進を決めた。3アンダー・2位に佐伯、イーブンパー・3位タイに原、青山、有村、1オーバー・6位に大江と続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
