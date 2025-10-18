東伊豆町の「伊豆アニマルキングダム」でミーアキャットの赤ちゃんが3匹生まれて、来園者の人気を集めてをいます。

【写真を見る】「大人に比べて立つのが下手、赤ちゃんじゃないと見られない」伊豆アニマルキングダムでミーアキャット赤ちゃん3匹誕生＝静岡・東伊豆町

9月4日に生まれたミーアキャットの赤ちゃん3匹です。

ミーアキャットは、南アフリカなどに生息するマングースの仲間です。

赤ちゃんは、体長は約15cm、体重は150～200gで、生まれた頃から3倍ほどの大きさになったということです。

群れの中で元気に動き回って、来園者の人気を集めています。

＜来園者＞

「すごい（足が）速いですね、チーターより速いのかなと感じました」

＜来園者＞

「本当に小さいけど、大人に混ざって、ちゃんと食べるんですね。普通だと母乳だけかと思っていたら」

＜ミーアキャット担当飼育員＞

「まだ大人に比べて立つのが下手だったりというのは、赤ちゃんじゃないと見られないので、良かったらお早めに見に来ていただければと思います」

性別はまだ分かりませんが、名前はジャム、バター、チェダーに決まりました。