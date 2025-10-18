ÂçÃ«æÆÊ¿3È¯¡õ10K¤Ë¥É·³Æ±Î½¤ÏÃ¦Ë¹¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¦¥²¡¼¥à¡×¥¹¥Í¥ë¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡¢¾ì³°ÃÆ¡¢¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤È¾×·â¤Î3È¯¤ÇPS3¡¢4¡¢5¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¤²¤Æ¤âº£µ¨ºÇÄ¹6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î°µ´¬Åêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò4Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¸½ÃÏÊüÁ÷¶É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±Î½¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖTBS¡×¤¬»î¹ç¤òÃæ·Ñ¡£»î¹ç¸å¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥Ï¥Ç¥£»á¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ä¤¢¤¢¡¢¤Þ¤ÀÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»þ¡¹¡¢æÆÊ¿¤¬¹ÝÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÂçÃ«¤Î¡È°Û¼¡¸µ¤Ö¤ê¡È¤Ë¶ÃÃ²¡£¡ÖºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçÃ«¤Î1»î¹ç3ËÜ¤«10Ã¥»°¿¶¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£