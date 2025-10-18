日本維新の会の吉村洋文代表が１８日、日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」にスタジオ生出演。自民党との連立協議で高市早苗総裁の印象について語った。

自民と日本維新の会は１５日に党首会談を行った。当初は藤田文武共同代表だけの参加とみられたが、吉村氏が大阪から上京し、電撃参戦。連立合意へ向けて前進した。

番組ナビゲーターの小澤征悦が「吉村さんが高市さんとの会話の中で、心奪われたエピソードがあると？」と質問。吉村氏は「直感というか、僕の印象なんですけど、『目力』です」と話した。「一緒に責任持ってやりましょうというそういうことも当然頂きましたけど。表現しにくいですけど、日本をよくしたいという思い、熱量はすごくあります。本気だなというのはよく伝わってきました」と高市氏から感じた思いを語ると、「でも高市さんも本気だけど、僕も本気なので。われわれも改革やってきましたから」とも述べた。

自民党と連立を組んだ政党で、“生き残っている”のは公明党と指摘。「リスクがあるんじゃないかと言われれば、リスクはあります。でもこの状況で誰かがリスクを取らないと道は開けていかないと思うし、前に進む力も出てこないと思うんです」と党消滅のリスクを覚悟の上だと強調した。