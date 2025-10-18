À¾ÌîÌ¤É±¡õ»³ËÜ·½°íÉ×ºÊ¡¢Ì¼¤Î1ºÐÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡ Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬10·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¡¢É×¡õ1ºÐÌ¼¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
À¾Ìî¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤ê1ºÍ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿Ì¼¤Î»Ñ¤ä¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤È¤Î3¿Í¤Ç¼Ì¤ë»Ñ¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ1ºÍµÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»ÑÁÇÅ¨¡×¡Ö1Ç¯Áá¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë»³ËÜ¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¾ÌîÌ¤É±¡¢É×¡¦»³ËÜ·½°í¤È¤È¤â¤ËÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡
¢¡À¾ÌîÌ¤É±¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
