Aぇ! group冠番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」11月1日より放送再開へ 冒頭に出演者からのメッセージも

多彩なゲストを迎え、ヒット曲たっぷりの大盤振る舞い！ 2日間でガラリと違うセットリストと豪華な演出で、自身の“アニソン人生”をファンと辿り、未来に繋げた“オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜”をレポート！