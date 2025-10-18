Aぇ! group冠番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」11月1日より放送再開へ 冒頭に出演者からのメッセージも
【モデルプレス＝2025/10/18】Aぇ! groupが出演するMBSのバラエティ番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」（毎週土曜深夜25時28分〜 関西ローカル）の公式X（旧Twitter）が、10月18日に更新。11月1日より、番組を再開することを発表した。
【写真】Aぇ! group、5人でのシンガポールロケの様子
同番組は「お知らせ」とし、「11／1より番組を再開することが決定しました」と発表。「たくさんの応援メッセージありがとうございます。スタッフ一同とても元気づけられました」「出演者にもしっかりとお伝えしました！」と続け、「番組冒頭には出演者からのメッセージもあります。ぜひご覧ください」と呼びかけた。同番組は、Aぇ! groupメンバーの草間リチャード敬太が逮捕されたことを受け、放送を休止していた。
メンバーの草間をめぐっては、4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを発表した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
◆Aぇ! group冠番組、放送再開発表
◆草間リチャード敬太、公然わいせつの疑いで逮捕
