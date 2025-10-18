この日2発の先発大谷翔平 7回途中・10奪三振・無失点の圧巻投球 2勝目の権利を持ってマウンドを降りる



打つだけでなく、投げても完璧な投球を見せてくれた。ドジャースの大谷翔平（31）はブリュワーズとのリーグチャンピオンシリーズ第4戦に「1番・投手（DH）」の二刀流で出場。

打っても2本の本塁打を記録したが、投げても7回途中・10奪三振・無失点という圧倒的なピッチングを見せた。

立ち上がりから絶好調だった。初回はチュラング（25）に四球を与えたが、2番のチョウリオ（21）は161キロのストレートで空振り三振を奪うと、立て続けにイエリッチ（33）、コントレラス（27）からも三振に。

三者連続三振という派手なピッチングで初回を終えると、その裏には自らの先頭打者本塁打で先制点を挙げた。

2回は150キロ台のカットボールを交えながらブリュワーズ打線を三者凡退に抑え込と、3回のドジャースには好守も飛び出す。

先頭のパーキンス（29）を四球で出塁させると、続く9番オルティスは空振り三振に切るも、1番チュラングにフルカウントからのストレートをうまく捉えられる。

しかし、K.ヘルナンデスがこの打球に出足よく反応して捕球。これをレフトライナーとすると、すぐさま1塁へ送球して、飛び出したランナーも仕留めてスリーアウトとした。

そして4回、チョウリオからエンタイトルツーベースとこの日初となる安打を浴び、初めてランナーを二塁に置いたが、大谷は慌てなかった。

イエリッチをゴロアウトに打ち取ってまずはワンアウト・ランナー1塁に。さらにコントレラスをスライダーで、バウアーズをスプリットで空振り三振に取り、このピンチを無失点で切り抜けた。

下位打線を相手にした5回も2つの三振を奪い、楽々と三者凡退として勝ち投手の権利をゲット。

この勢いのまま迎えた6回は自慢のスプリットが冴え、またも三振を2つ取り、ラストバッターのチョウリオをセンターフライに抑え、この日3度目の三者凡退とした。

迎えた7回、今季最長イニングに入った大谷は先頭打者のイエリッチにこの日3個目の四球を与え、4番のコントレラスにセンター前ヒットを許したところで降板した。

打っても2本塁打、投げても大活躍だった大谷翔平。果たしてドジャースはこのまま逃げ切り、リーグチャンピオンシリーズを制するか。

