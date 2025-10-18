大谷翔平が試合を完全に支配！ 降板直後にこの日3本目のホームランを放つ！



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースとブリュワーズの対戦となったナショナル・リーグチャンピオンシリーズ（NLCS）第4戦で「1番・投手兼DH」として先発出場した大谷翔平（31）。

初回は四球を与えながらもアウトを全て三振に、その裏には自らを援護する先頭打者ホームランで先制点をあげた。

その後味方も連打で続き、初回で3点の援護を貰った大谷は、2回の投球を三者凡退に抑えると、裏の第2打席目は際どいコースを見極めて四球で出塁。

そして4回に迎えた第3打席、パトリック（27）が投げた5球目のカットボールを捉えると、高々と打ち上がった打球はドジャー・スタジアムの右中間へと飛んでいく会心の当たりに。

この日2本目となる場外まで飛んでいくかのような打球を、ドジャースの選手たちもただただ呆然と眺めていた。

その後、投手としては7回途中・10奪三振・無失点の圧巻投球でマウンドを降りると、直後に迎えた第4打席目。

MVPコールも聞こえる中放たれた3本目のホームランで、ドジャー・スタジアムは狂喜乱舞。

まさに自身の価値を証明する一発となった。

